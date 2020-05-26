Шойгу: пик заболеваемости COVID-19 в армии был пройден в конце апреля

https://static.news.ru/photo/a1eecf30-9f4d-11ea-ab24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Вооружённых силах страны был пройден во второй половине апреля.

Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной. Шойгу добавил, что к началу июня 2020 года обстановка в российской армии «войдёт в состояние плановой».

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в вooружённых силах преодолён во второй половине апреля, — сказал он.

Министр сообщил, что с начала пандемии среди военнослужащих было выявлено 5,5 тыс. случаев заражения COVID-19. На данный момент 3,5 тыс. успешно прошли лечение и выписаны из госпиталей. Шойгу также подчеркнул, что пандемия никак не повлияла на боеспособность российской армии, передаёт «Парламентская газета».

Ранее Шойгу сообщил, что институт Минобороны России планирует завершить клинические исследования образца вакцины от коронавируса до конца июля, писал NEWS.ru.