Шойгу планирует завершить исследования вакцины от COVID-19 до конца июля

https://static.news.ru/photo/8aec027c-9f4c-11ea-8b32-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что институт Минобороны России планирует завершить клинические исследования образца вакцины от коронавируса до конца июля.

Завершить клинические исследования планируется до конца июля, — цитирует Шойгу ТАСС.

На данный момент специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ Министерства обороны находятся на финальной стадии доклинических исследований. Центр работает над вакциной совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Окончание данных работ — 1 июня, — подытожил министр.

NEWS.ru писал ранее, что у протестировавших на себе вакцину учёных обнаружили антитела к COVID-19.