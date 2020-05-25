У протестировавших на себе вакцину учёных обнаружили антитела к COVID-19

У научных сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, протестировавших на себе разрабатываемую вакцину от коронавируса, обнаружили антитела. Об этом 25 мая заявил директор НИЦ Александр Гинцбург.
По его словам, все разработчики, участвующие в создании вакцины, протестировали её на себе добровольно. Каждый из них при этом осознавал безопасность препарата и ответственность, существующую в процессе разработки. Это значит, отметил Гинцбург, что добровольцы не могли позволить себе ни самоизолироваться, ни, тем более, заболеть.
Естественно, антитела есть. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих, — заявил директор НИЦ в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Как ранее передавал NEWS.ru, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа на территории России может начаться осенью 2020 года, сообщил Гинцбург.
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