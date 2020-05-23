Учёный назвал возможные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/56634ebe-9e63-11ea-975d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа на территории России может начаться осенью 2020 года. Об этом 25 мая в разговоре с журналистами сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в НИЦ надеются на начало вакцинации осенью. Он отметил, что сам процесс может затянуться на срок от шести до девяти месяцев.

Дело в том, что граждане страны не смогут получить препарат в один момент, — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Всего на данный момент коронавирус диагностирован у 353 427 жителей РФ. За минувшие сутки в России врачи констатировали смерть 92 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране умерли 3633 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в настоящее время идёт в соответствии с планом Минздрава, сообщил Гинцбург.