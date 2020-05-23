Учёный раскрыл детали создания российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d364cae8-9e57-11ea-ae2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в настоящее время идёт в соответствии с планом Минздрава, сообщил 25 мая в разговоре с журналистами директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, в данный момент учёные завершают этап работы с доклиническими испытаниями на простейших грызунах. Как отметил Гинцбург, эксперты уже проверили возможные токсичности и получили положительный результат. Также сейчас заканчивается испытание на обезьянах, в рамках которого уже была доказана безопасность препарата.

При положительном исходе доклинического этапа тестирования учёные уже в июне попросят у Минздрава разрешение испытывать вакцину на людях-добровольцах. В порядке эксперимента прививки уже сделали несколько сотрудников НИЦ, — приводит слова учёного «Российская газета».

Как ранее писал NEWS.ru, первые показатели эффективности вакцины против новой коронавирусной инфекции могут появиться лишь осенью, но и после этого предстоит пройти долгий путь, прежде чем одобренное действующее вещество станет доступным для всех стран. Об этом заявил руководитель Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли.