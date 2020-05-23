Иммунолог рассказал, когда оценят эффективность вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cb3a41ce-9dbf-11ea-9709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Global Look Press

Первые показатели эффективности вакцины против новой коронавирусной инфекции могут появиться лишь осенью, но и после этого предстоит пройти долгий путь, прежде чем одобренное действующее вещество станет доступным для всех стран. Об этом заявил руководитель Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли.

Мы не знаем, какая вакцина будет работать и будет ли вакцина вообще. Если повезёт, то осенью у нас будет показатель эффективности. Однако и тогда предстоит пройти долгий путь, прежде чем одобренное действующее вещество станет доступно населению мира, — сообщил руководитель организации в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung am Sonntag.

Беркли добавил, что сначала вакцина будет доступна в небольшом количестве. В первую очередь должны быть привиты медицинские работники, так как именно эти люди играют решающую роль в обеспечении ухода за пациентами и наиболее подвержены риску заражения. А чтобы не возникло дефицита вакцины, нужно уже сейчас заключить соглашение о создании больших производственных мощностей.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной, а её разработка — длиться годами и не быть завершена никогда. Такое мнение озвучил научный редактор издания Guardian Йен Сэмпл. Учёный аргументирует это тем, что иммунитет против ряда коронавирусов, которые вызывают простуду, не является стойким, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированный (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).