Всем рожать: как глава Минздрава назвал права женщин «порочной практикой» Что не так с заявлением министра Михаила Мурашко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко в своем выступлении в Госдуме заявил: «Совершенно порочная практика сформировалась в обществе. Когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением».

По мнению министра, подобный подход влияет на репродуктивные функции женщин и уменьшает возможность родить второго и третьего ребенка. Мурашко, похоже, убежден: деторождение для женщины приоритетно.

Пламенное выступление министра, судя по социальным сетям, потрясло многих. В первую очередь — очевидными противоречиями, понятными простому русскому человеку без высокой государственной должности.

Фото: duma.gov.ru Михаил Мурашко

В настоящее время в России максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 33 тысячи рублей. Но чтобы получить его, женщина должна проработать минимум два года (ранее этот норматив составлял шесть месяцев). Причем предварительно все-таки получить образование. Возможно, конечно, в России где-то затаился работодатель, готовый трудоустраивать необразованных, но очень стремящихся рожать женщин без опыта, но, к сожалению, не каждая вчерашняя школьница с ним повстречалась.

Очень хотелось бы, чтобы министр подкрепил свое мнение цифрами. В частности, интересует медианная зарплата в регионах у женщин без образования и опыта. Тех самых, которым, по мнению Мурашко, следует немедля рожать. По логике министра, она сегодня родит, а завтра построит карьеру. Но в этой логике есть, как бы помягче сказать, некоторый сбой. В абсолютном большинстве случаев при таком раскладе ей будет попросту нечем кормить ребенка. В чем министр Мурашко может убедиться лично, ознакомившись с данными Росстата по заработным платам.

Кроме того, получать образование с младенцем на руках — задача для сильных духом. Сотни женщин, прошедших подобный «квест», написали об этом в социальных сетях.

Но даже не финансовая логика самое интересное в выступлении министра. Хочется спросить Мурашко: а как же быть с женщинами, которые вовсе не хотят рожать? Или, к примеру, не считают ребенка главным для себя жизненным приоритетом?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как же конституционные права на свободу выбора, на получение образования, на труд? По сути, министр Мурашко именно их назвал «порочной практикой», определив место российской женщины — в родильной палате.

Мы живем в стране, где женщины не просто активно участвуют в социальной и культурной жизни. Русские женщины являются основателями ряда фундаментальных научных дисциплин, они пишут книги, проектируют дома и даже летают в космос. Если Мурашко посетит любую районную поликлинику или школу, то обнаружит, что в большинстве случаев руководитель этого учреждения — женщина.

Но, судя по словам министра, все это второстепенно и «порочно». Более ста лет российское законодательство и вся социальная структура утверждали гендерное равенство — видимо, совершенно напрасно.

Хочется задать министру вопрос: если мы право выбора российской женщины называем порочной практикой, то не будет ли уместно подвести под этот тезис законодательную базу?

Например, можно зафиксировать в Конституции и Семейном кодексе статус «друг человека» или, что более точно, «роженица» и исходя из этого наделять женщин функциями и полномочиями.

Даже какую-нибудь премию можно ввести: «Инкубатор высокой производительности года», например, или «За преодоление финансовых барьеров».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только вот кого воспитает женщина, не получившая образования и отказавшаяся от карьерной самореализации, — большой вопрос. И если представить «не порочную» (по Мурашко) картину — сегодняшние студентки массово бросают вузы и отправляются рожать, — каким станет российское общество?

Наверняка прекрасным. Только отчего-то очень не хотелось бы в нем оказаться.

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