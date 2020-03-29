https://static.news.ru/photo/7fa95a42-71b4-11ea-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

Все российские туристы эвакуированы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Последний рейс состоялся 29 марта. Самолёт авиакомпании FlyDubai доставил в Москву около 150 человек. Основная же масса туристов вернулась в Россию 28 марта, сообщается на сайте организации.

Россияне застряли в Эмиратах после того, как 25 марта власти ближневосточного государства приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Как ранее писал NEWS.ru, Москве удалось добиться разрешения Абу-Даби для пяти отечественных авиаперевозчиков на вывоз граждан РФ из страны.