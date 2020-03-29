Все российские туристы эвакуированы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Последний рейс состоялся 29 марта. Самолёт авиакомпании FlyDubai доставил в Москву около 150 человек. Основная же масса туристов вернулась в Россию 28 марта,
Россияне застряли в Эмиратах после того, как 25 марта власти ближневосточного государства приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Как ранее писал NEWS.ru, Москве удалось добиться разрешения Абу-Даби для пяти отечественных авиаперевозчиков на вывоз граждан РФ из страны.
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