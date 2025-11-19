Всего каплю на ватный диск — вековая желтизна смывается с холодильника за секунду: копеечное средство из аптеки

Всего каплю на ватный диск — вековая желтизна смывается с холодильника за секунду: копеечное средство из аптеки

Вековая желтизна с холодильника исчезает за секунды: всего каплю аптечного средства на ватный диск — и пластик снова белоснежный. Обычные моющие не помогают, а дорогие отбеливатели стоят от 500 рублей. Есть три копеечных препарата из аптеки (до 70 рублей), которые возвращают технике вид как из магазина.

Самое популярное и безопасное средство — обычная перекись водорода 3% (25–40 рублей за 100 мл). Налейте ее на ватный диск или губку, тщательно протрите пожелтевшие места, оставьте на 10–15 минут (можно накрыть влажными дисками для лучшего эффекта), затем смойте и вытрите насухо. Уже после первого раза желтизна заметно светлеет, а за 2–3 подхода пластик становится идеально белым.

Еще быстрее работает димексид (ДМСО, 60–70 рублей за 100 мл). Наденьте перчатки, нанесите неразбавленный препарат на ватный диск, протрите желтые участки — буквально через 1–2 минуты желтизна исчезает на глазах. Сразу сотрите влажной тряпкой и промойте водой.

Третий аптечный вариант — смесь нашатырного спирта и обычной зубной пасты (оба стоят копейки). Смешайте их до состояния кашицы, нанесите на губку и энергично потрите пожелтевшие места. Абразивные частицы пасты плюс отбеливающие свойства нашатыря снимают даже застарелую желтизну за одно-два применения.

Перед любой обработкой отключите холодильник от сети, выньте все полки и ящики, предварительно вымойте обычным средством от жира и грязи. После отбеливания несколько раз протрите чистой водой, вытрите насухо и оставьте с открытой дверцей на 3–4 часа, чтобы полностью выветрился запах.

Ранее мы делились советами, что делать, если устают глаза от экранов. Простое правило 20-20-20, которое вернет комфорт.