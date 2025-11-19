Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:45

Всего каплю на ватный диск — вековая желтизна смывается с холодильника за секунду: копеечное средство из аптеки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вековая желтизна с холодильника исчезает за секунды: всего каплю аптечного средства на ватный диск — и пластик снова белоснежный. Обычные моющие не помогают, а дорогие отбеливатели стоят от 500 рублей. Есть три копеечных препарата из аптеки (до 70 рублей), которые возвращают технике вид как из магазина.

Самое популярное и безопасное средство — обычная перекись водорода 3% (25–40 рублей за 100 мл). Налейте ее на ватный диск или губку, тщательно протрите пожелтевшие места, оставьте на 10–15 минут (можно накрыть влажными дисками для лучшего эффекта), затем смойте и вытрите насухо. Уже после первого раза желтизна заметно светлеет, а за 2–3 подхода пластик становится идеально белым.

Еще быстрее работает димексид (ДМСО, 60–70 рублей за 100 мл). Наденьте перчатки, нанесите неразбавленный препарат на ватный диск, протрите желтые участки — буквально через 1–2 минуты желтизна исчезает на глазах. Сразу сотрите влажной тряпкой и промойте водой.

Третий аптечный вариант — смесь нашатырного спирта и обычной зубной пасты (оба стоят копейки). Смешайте их до состояния кашицы, нанесите на губку и энергично потрите пожелтевшие места. Абразивные частицы пасты плюс отбеливающие свойства нашатыря снимают даже застарелую желтизну за одно-два применения.

Перед любой обработкой отключите холодильник от сети, выньте все полки и ящики, предварительно вымойте обычным средством от жира и грязи. После отбеливания несколько раз протрите чистой водой, вытрите насухо и оставьте с открытой дверцей на 3–4 часа, чтобы полностью выветрился запах.

Ранее мы делились советами, что делать, если устают глаза от экранов. Простое правило 20-20-20, которое вернет комфорт.

Проверено редакцией
Читайте также
Пыль с кухонных шкафов больше не сметаю: ложку копеечного средства мешаю с водой — гениальный трюк
Общество
Пыль с кухонных шкафов больше не сметаю: ложку копеечного средства мешаю с водой — гениальный трюк
Секрет идеальной буженины: два часа в маринаде и хитрость с фольгой
Общество
Секрет идеальной буженины: два часа в маринаде и хитрость с фольгой
Цветок для северных регионов с суровым климатом: не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам
Общество
Цветок для северных регионов с суровым климатом: не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам
Нашла в холодильнике секретное отверстие и прочистила: мигом ушли все запахи, никакой влаги
Общество
Нашла в холодильнике секретное отверстие и прочистила: мигом ушли все запахи, никакой влаги
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Общество
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
холодильник
уборка
кухня
чистота
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В крупнейших российских аэропортах ужесточили контроль за мигрантами
Россиян предупредили о подорожании популярного продукта перед Новым годом
Российские военные нашли два склада ВСУ в Купянске
Крысы начали массово атаковывать машины россиян
Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.