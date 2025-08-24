Всего четыре ингредиента, а вкус бомбический — необычный салат с крабами

Всего четыре ингредиента, а вкус бомбический — необычный салат с крабами

Яркий салат из 4 ингредиентов — это простой и эффектный вариант для быстрого перекуса или праздничного стола. Сочетание сладкого ананаса, нежной моцареллы и кукурузы с крабовыми палочками создает необычный, но гармоничный вкус. Такой салат готовится моментально и не требует сложных кулинарных навыков.

Для приготовления нарежьте крабовые палочки и моцареллу кубиками, добавьте консервированную кукурузу и ананасы. Для заправки смешайте майонез с греческим йогуртом в пропорции 1:1, добавьте соль по вкусу. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Готовый салат получается сочным, с приятным контрастом сладкого и соленого. Подавайте его охлажденным, украсив зеленью или дольками ананаса. Это блюдо отлично сочетается с хрустящими тостами и станет хитом любого застолья.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.