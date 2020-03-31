https://static.news.ru/photo/3df5b95c-7339-11ea-bf92-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

В Госдуме приняли пакет законов по поддержке граждан и экономики страны в условиях распространения коронавирусной инфекции. Они направлены на исполнение инициатив президента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициативы были проработаны профильными комитетами Госдумы. Представители всех политических фракций сошлись в необходимости их поддержки.

Это важно, потому что речь идёт о поддержке людей в нынешней ситуации. Обеспечение им дополнительных выплат, пособий семьям с детьми, выплаты по больничным, которые в соответствии с принятыми законами теперь не могут быть ниже минимального размера труда, — заявил Володин.

По его словам, правительство приняло решение поддержать регионы, освободив их от погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Такая меры позволят сэкономить порядка 78 млрд рублей.

Володин рассказал, что согласно принятому закону, правительство может оперативно направлять денежные средства на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, не внося изменений в закон о федеральном бюджете.

Председатель Госдумы РФ также сообщил, что были приняты поправки в КоАП и УК РФ об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Володин высказал надежду, что эти поправки будут носить прежде всего профилактический характер.

От того, насколько ответственно каждый из нас будет себя вести, насколько неукоснительно соблюдать все предписания по карантину, зависит здоровье и жизни наших родных и близких, — подчеркнул Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума одобрила создание комиссии по тратам бюджета на борьбу с коронавирусом.

В России 2337 заболевших коронавирусом, более 100 человек выписаны из больниц, 17 человек умерло. Из них на Москву приходится 1613 случаев, 70 выписаны из больниц, 10 умерли.