22 февраля 2026 в 09:31

Все дело — в последовательности смешивания ингредиентов: блины, которые не прилипают к сковороде

Фото: D-NEWS.ru
Идеальные тонкие бархатные блинчики, которые никогда не прилипают к сковороде и снимаются с первой попытки — это реальность! Все дело в правильной последовательности смешивания ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл молока (комнатной температуры), 3 яйца, 250 г муки, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. растительного масла.

Рецепт: в глубокой миске слегка взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены, не до пиков. Влейте половину молока и снова перемешайте. Теперь начинайте порционно всыпать просеянную муку, постоянно и энергично размешивая. Когда мука полностью вмешана, влейте оставшееся молоко и добейтесь консистенции жидких сливок. В самом конце добавьте растительное масло и еще раз тщательно перемешайте. Дайте тесту отдохнуть 20 минут при комнатной температуре — клейковина набухнет, и блины станут эластичными. Разогретую сковороду достаточно смазать маслом только перед первым блином. Жарьте блины на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

500 мл молока (комнатной температуры)
3 яйца
250 г муки
2 ст. л. сахара
1 ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
3 ст. л. растительного масла
>
В глубокой миске слегка взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены, не до пиков. Влейте половину молока и снова перемешайте.
Теперь начинайте порционно всыпать просеянную муку, постоянно и энергично размешивая. Когда мука полностью вмешана, влейте оставшееся молоко и добейтесь консистенции жидких сливок.
В самом конце добавьте растительное масло и еще раз тщательно перемешайте. Дайте тесту отдохнуть 20 минут при комнатной температуре — клейковина набухнет, и блины станут эластичными.
Разогретую сковороду достаточно смазать маслом только перед первым блином. Жарьте блины на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.
