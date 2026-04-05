Индонезия обратилась к ООН после гибели своих военнослужащих МИД Индонезии призвал ООН обеспечить безопасность всех миротворцев

ООН должна обеспечить гарантии безопасности для всех миротворцев организации после гибели трех индонезийских военнослужащих, проходивших службу в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), заявил глава МИД Индонезии Прабово Сугионо. По его словам, которые приводит агентство Antara, миротворческий контингент не имеет ни оснащения, ни мандата на участие в боевых операциях.

Должны быть гарантии безопасности для миротворцев, потому что они поддерживают мир, — отметил он.

До этого, 3 апреля, сообщалось, что трое миротворцев пострадали при взрыве на объекте Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в районе Адейсе. Представитель миссии Кандис Ардиэль уточнила, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии, всех пострадавших доставили в больницу.

