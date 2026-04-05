Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 07:44

Индонезия обратилась к ООН после гибели своих военнослужащих

МИД Индонезии призвал ООН обеспечить безопасность всех миротворцев

Прабово Сугионо
Подписывайтесь на нас в MAX

ООН должна обеспечить гарантии безопасности для всех миротворцев организации после гибели трех индонезийских военнослужащих, проходивших службу в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), заявил глава МИД Индонезии Прабово Сугионо. По его словам, которые приводит агентство Antara, миротворческий контингент не имеет ни оснащения, ни мандата на участие в боевых операциях.

Должны быть гарантии безопасности для миротворцев, потому что они поддерживают мир, — отметил он.

До этого, 3 апреля, сообщалось, что трое миротворцев пострадали при взрыве на объекте Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в районе Адейсе. Представитель миссии Кандис Ардиэль уточнила, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии, всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что представитель стран Евросоюза или НАТО полагается на неоколониальные принципы и не сможет быть эффективным на посту генсека ООН. По его словам, такое не приветствуется в условиях нарастающего морально-нравственного противостояния и конфликта ценностей между Западом и остальным мировым сообществом.

Азия
Индонезия
Ливан
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Российская ПВО за три часа сбила почти 150 украинских дронов
В Новороссийске обломки БПЛА попали в жилой дом
В Дагестане погибли спасенные из реки женщина и ребенок
Движение по Крымскому мосту остановили по неизвестной причине
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.