Иран побил мировой рекорд по отключениям интернета NetBlocks: интернет в Иране отсутствует уже 864 часа

Иран побил рекорд по отключениям интернета, передает Le Monde. Организация по мониторингу кибербезопасности NetBlocks подсчитала — Сеть в республике отсутствует 864 часа, то есть уже 37 дней подряд.

В компании подчеркнули, что отключение интернета в Иране стало самым длительным общенациональным отключением за всю историю наблюдений. Этот инцидент «превзошел по масштабу все другие аналогичные инциденты».

Ранее стало известно, что на юге Ирана в городе Бендер-Аббас воздушной атаке подвергся АМ-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива. В результате атаки погиб сотрудник службы безопасности, еще один человек получил ранения.

Тем временем Вооруженные силы Ирана сбили второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США, о чем рассказал представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, воздушное судно было задействовано в операции по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E. Также военнослужащий подчеркнул, что в ходе операции были сбиты два американских вертолета Black Hawk.