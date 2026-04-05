Ученые рассказали, как извержение Фудзи отразится на Японии

Потенциальное извержение священного для японцев вулкана Фудзи может оставить без электроснабжения основные объекты инфраструктуры региона, передает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на ученых. По их словам, такой сценарий включает и вывод из строя резервных генераторов.

В частности, эксперимент по влиянию вулканического пепла на работу дизельных генераторов показал, что при достижении отметки 27,5 см агрегат полностью останавливается. По словам ученых, при наличии мелкодисперсного пепла генераторы могут прекращать работу и при меньшем объеме — около 5–10 см.

Извержение Фудзи способно привести к накоплению около 10 см пепла в Токио в течение 14 дней. В общей сложности извержение вулкана может обрушить на Токио до 490 млн куб. м. Таким образом, по словам экспертов, без электроснабжения могут остаться около 400 тыс. домохозяйств.

