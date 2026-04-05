05 апреля 2026 в 07:12

ВСУ пытались атаковать Ленобласть с помощью пяти БПЛА

Над Ленинградской областью сбили пять украинских БПЛА

Силами ПВО над Ленинградской областью сбиты еще пять БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор Александр Дрозденко. По его словам, работа над отражением атак противника продолжается.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.

Утром 4 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым и акваторию Черного моря, уточнили в ведомстве.

