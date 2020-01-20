https://static.news.ru/photo/afb2d5f8-3b61-11ea-a61b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создатели портала «Батенька, да вы трансформер» отправили в Верховный суд РФ иск о признании незаконными действия МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС, постановления которых позволяют удалять из общего доступа материалы о наркопотребителях. Инстанция 20 января определит уровень допустимости раскрытия указанной темы в СМИ.

Представители «Батеньки» напомнили, что для портала эта история началась более года назад. Тогда был опубликован материал «Героин — собственность модели» о девушке по имени Тэо, прозванной «самой красивой наркоманкой». Эксперты ряда российских ведомств посчитали, что статья создаёт «положительный образ» человека, употребляющего запрещённые вещества. Материал был удалён.

Редакция самиздата считала и считает действия Роскомнадзора актом совершенно бессмысленной, вредоносной и ничем не оправданной цензуры. Ведомство пытается заставить замолчать всех, кто говорит о сложных и болезненных темах, — сообщается в Telegram-канале портала.

Отмечается, что интересы «Батеньки» в суде будут представлять юристы правозащитной группы «Агора». Представители портала подчеркнули: этот процесс касается не только самиздата, но и других СМИ, которые собираются отражать «реальное положение дел в обществе».

Ранее NEWS.ru писал, что издание The Village удалило материал «Я отбываю срок за закладки» по требованию Роскомнадзора. В материале содержалось интервью человека, отбывающего наказание за хранение наркотиков.