Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

https://static.news.ru/photo/e747397c-c2ac-11eb-8974-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Врачи рассказали о состоянии девочки, которая была ранена екатеринбургским стрелком Сергеем Болковым. Медики отметили, что ребёнок остаётся в стабильно тяжёлом состоянии и находится на искусственной вентиляции лёгких, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной детской клинической больницы.
Состояние девочки стабильно тяжёлое. Она на искусственной вентиляции лёгких, — сказали в больнице.
Заведующий отделением реанимации ОДКБ Виталий Лазутин рассказал, что операция длилась четыре часа и прошла «достаточно успешно».
Девочка находится в медикаментозной седации. Назвать это комой нельзя. Это хороший глубокий сон. Так комфортнее и ребёнку с целью синхронизации с аппаратом искусственной вентиляции лёгких, — уточнил специалист.
Инцидент с Болковым произошёл в микрорайоне Химмаш, когда местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии. Сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу, его отпустили домой. Была также ранена девятилетняя (по некоторым данным — восьмилетняя) девочка. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медики прооперировали ребёнка, но позднее ввели в искусственную кому.