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Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

10:37, 01 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи рассказали о состоянии девочки, которая была ранена екатеринбургским стрелком Сергеем Болковым. Медики отметили, что ребёнок остаётся в стабильно тяжёлом состоянии и находится на искусственной вентиляции лёгких, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной детской клинической больницы.

Состояние девочки стабильно тяжёлое. Она на искусственной вентиляции лёгких, — сказали в больнице.

Заведующий отделением реанимации ОДКБ Виталий Лазутин рассказал, что операция длилась четыре часа и прошла «достаточно успешно».

Девочка находится в медикаментозной седации. Назвать это комой нельзя. Это хороший глубокий сон. Так комфортнее и ребёнку с целью синхронизации с аппаратом искусственной вентиляции лёгких, — уточнил специалист.

Инцидент с Болковым произошёл в микрорайоне Химмаш, когда местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии. Сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу, его отпустили домой. Была также ранена девятилетняя (по некоторым данным — восьмилетняя) девочка. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медики прооперировали ребёнка, но позднее ввели в искусственную кому.

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