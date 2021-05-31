Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Президент Владимир Путин предложил предоставить Генпрокуратуре право представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Госдумы, сообщает «Интерфакс».

Документ содержит поправки в федеральный закон «О прокуратуре РФ» и предусматривает создание в ГП специального зарубежного подразделения. Кроме того, в проекте предлагается разрешить Генпрокуратуре направлять в Конституционный суд России запросы...