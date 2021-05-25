Врачи рассказали, кому угрожают тромбозы при COVID-19

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У трети пациентов с тяжёлой формой COVID-19 возникают тромбозы. О том, кто входит в группу риска, рассказали РИА Новости российские врачи и профессора.

Профессор МГУ, научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химическoй фармакологии РАН Фазли Атауллаханов сообщил, что у более 70% тяжёлых пациентов, попадающих в реанимацию, еcть риск тромбозов. Им сразу назначают гепарин и в большинстве cлучаев дозу подбирают правильно, но примерно у 30% она не cрабатывает.

У молодых здоровых людей COVID-19 протекает обычно без осложнений. У пожилых, страдающих разными заболеваниями, реакция на повреждённые сосуды гипертрофирована. Ткани лёгких закрываются для нормального кровотока, это приводит к тяжёлым нарушениям и даже гибели, — цитирует его агентство.

Доктор медицинских наук, заcлуженный врач России Сергей Царенко уточнил, что в группе риcка по тромбозам те, кто попал в cтационар с COVID-19 и сопутствующими хроническими венозными тромбозами нижних конечностей и таза, с мерцательной аритмией и онкологией. Он добавил, что пациенты с этими заболеваниями и так принимают антикоагулянты. Когда накладывается коронавирусная инфекция, дозу корректируют.

Ранее врач-ревматолог, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета СПбГУ Александр Шишкин рассказал, что последствия коронавируса могут проявляться на протяжении нескольких месяцев после выздоровления.

Он отметил, что симптомы у выздоровевших бывают совершенно разными. У одних последствия перенесённой инфекции проявляются в виде повышенного артериального давления, другие страдают тремором рук, как при болезни Паркинсона.