Врач рассказал о неприятных последствиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/b26f63ee-b638-11eb-93b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последствия коронавируса могут проявляться на протяжении нескольких месяцев после выздоровления от COVID-19. Врач-ревматолог, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета СПбГУ Александр Шишкин рассказал РИА Новости, на что жалуются переболевшие коронавирусом. У этого заболевания есть несколько неприятных последствий.

Он отметил, что симптомы у выздоровевших бывают совершенно разными. У одних последствия перенесённой инфекции проявляются в виде повышенного артериального давления, другие страдают тремором рук, как при болезни Паркинсона.

Некоторые отмечают боли в мышцах, суставах, как при гриппе, причём это затягивается надолго. Несколько раз возникал тромбоз глубоких вен на фоне ковида, в том числе и от неправильного лечения, — сказал врач.

При этом он подчеркнул, что постковидный синдром могут в равной степени испытывать как переболевшие в тяжёлой форме, так и те, кто перенёс инфекцию легко.

Собеседник агентства рассказал о коллеге, который, заразившись коронавирусом, фиксировал все этапы заболевания. У него один за другим проявились сразу несколько симптомов — потеря обоняния, кожная сыпь, вспухание вен, слабость.

Столь разная симптоматика в течение нескольких дней — это крайне необычно. В общем, гадость та ещё, — отметил медик.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян прививаться, не дожидаясь третьей волны пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что новые всплески инфекции необходимо предотвращать.

Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, заявил, что третья волна COVID-19 в стране уже началась. Он также призвал сограждан вакцинироваться и не забывать о мерах предосторожности.