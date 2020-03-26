Первый случай смерти от хантавируса отмечен в КНР. Житель провинции Юньнань скончался прямо в общественном транспорте, в настоящий момент на инфекцию проверяют ехавших с погибшим пассажиров. Российские врачи рассказали о природе хантавируса и оценили риск его распространения в РФ.
Мнения медиков
Заслуженный врач РФ Сергей Стеблецов отметил, что теоретически хантавирус может попасть не только в другие страны, но и преодолеть океан — вместе с крысами на торговых судах. Однако ограничения транспортного сообщения, введённые из-за пандемии COVID-19, значительно понижают шансы на распространение крысиной чумы.
Оба медика отметили, что в России есть свой вариант этого заболевания — крымская геморрагическая лихорадка. Эта болезнь проявляется немного иначе, но так же передаётся грызунами и так же неизлечима. Врачи борются с ней с помощью дезинтоксикации организма больного и купируют симптомы. Крымская геморрагическая лихорадка вопреки названию каждый год проявляется в разных регионах, в особенности в Поволжье.
NEWS.ru писал о вспышке геморрагической лихорадки в Пензенской области в июне 2019 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен