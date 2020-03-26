https://static.news.ru/photo/23f12122-6e9d-11ea-84d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый случай смерти от хантавируса отмечен в КНР. Житель провинции Юньнань скончался прямо в общественном транспорте, в настоящий момент на инфекцию проверяют ехавших с погибшим пассажиров. Российские врачи рассказали о природе хантавируса и оценили риск его распространения в РФ.

Мнения медиков узнала «Вечерняя Москва». Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, что вызываемая хантавирусом болезнь неформально называется крысиной чумой, так как основными переносчиками выступают грызуны. Специалист отметила, что этот вирус не новый. В частности, локальная вспышка крысиной чумы была отмечена в 2012 году в США. Заболевание крайне трудно диагностировать, так как его симптомы такие же, как у гриппа. Смертность от крысиной чумы может достигать 15%.

Заслуженный врач РФ Сергей Стеблецов отметил, что теоретически хантавирус может попасть не только в другие страны, но и преодолеть океан — вместе с крысами на торговых судах. Однако ограничения транспортного сообщения, введённые из-за пандемии COVID-19, значительно понижают шансы на распространение крысиной чумы.

Оба медика отметили, что в России есть свой вариант этого заболевания — крымская геморрагическая лихорадка. Эта болезнь проявляется немного иначе, но так же передаётся грызунами и так же неизлечима. Врачи борются с ней с помощью дезинтоксикации организма больного и купируют симптомы. Крымская геморрагическая лихорадка вопреки названию каждый год проявляется в разных регионах, в особенности в Поволжье.

NEWS.ru писал о вспышке геморрагической лихорадки в Пензенской области в июне 2019 года.