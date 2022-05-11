Врачи объяснили появление отёков после праздников и выходных Врач Армашова: отёки после праздников появляются из-за застоя воды в организме

Фото Shutterstock.com

После праздников и выходных у людей появляются отёки из-за злоупотребления солёной пищей и алкоголем, скудного водного режима и недосыпа, считает врач Нэя Георгиева. Её коллега Оксана Армашова добавила, что этиловый спирт способствует повышению давления в капиллярах, из-за чего лицо краснеет, пишет Lenta.ru.

При употреблении на отдыхе алкогольных напитков содержащийся в них этиловый спирт воздействует на кровеносные сосуды, из-за чего в капиллярах повышается давление. Это приводит к усилению притока крови к лицу — оно краснеет. В то же время молекулы спирта притягивают к себе воду, в мягких тканях скапливается жидкость, что провоцирует образование отёков, — отметила Армашова.

По её словам, нередко после застолья у людей возникают физиологические отёки. Они симметричны и не имеют никаких симптомов. Чтобы избавиться от них, Армашова посоветовала пить больше воды, так как отёки возникают из-за застоя жидкости в организме. Помимо этого, врач порекомендовала на несколько дней ограничить употребление быстрых углеводов: тортов, выпечки и шоколада.

Ранее эндокринолог Антон Поляков заявил, что отёки, возникающие при переедании и в результате излишнего употребления алкоголя в праздники, могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем. Он отметил, что причины могут крыться в проблемах с щитовидной железой и почками, а также быть связаны с нарушением электролитного баланса.