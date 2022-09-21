Врачи Домодедово спасли женщину со скоплением 1,5 литра жидкости в сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Домодедовской больницы спасли 70-летнюю пациентку со скоплением 1,5 литра жидкости в сердце, сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области. Пенсионерку доставили в крайне тяжелом состоянии в отделение анестезиологии и реанимации и выявили опасный диагноз — тампонада сердца.

Тонкий «мешок», в котором находится сердце, был переполнен жидкостью, что угрожало жизни пожилой женщины. Вероятнее всего, патология развилась у пациентки в результате имеющихся хронических заболеваний. Врачи отделения реанимации действовали мгновенно. Пенсионерке была выполнена сложнейшая операция — пункция перикарда под УЗИ-контролем, удалена лишняя жидкость, — сообщил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Вечером после проведенной операции пациентка почувствовала себя лучше, и на следующий день пришла в сознание. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Пресс-служба Минздрава Московской области ранее сообщила, что подольские хирурги удалили 29-летней пациентке кисту (зрелую тератому), содержавшую волосы и хрящи. В ведомстве отметили, что женщина пожаловалась на тянущие боли в нижнем отделе живота, проведенное УЗИ выявило крупные новообразования в правом яичнике.