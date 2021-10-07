Врач заявила, что переболевшие COVID-19 дети должны пройти реабилитацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение наградить ведомственной медалью Романа Ковалёва, который заступился за девушку в московском метро, а затем был избит пьяной компанией, сообщает ведомство на своём сайте.

Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку, — говорится в сообщении. Отмечается, что Ковалёва...