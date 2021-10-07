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Врач заявила, что переболевшие COVID-19 дети должны пройти реабилитацию

15:11, 07 октября 2021
Врач заявила, что переболевшие COVID-19 дети должны пройти реабилитацию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дети, переболевшие новой коронавирусной инфекцией даже в лёгкой форме, нуждаются в прохождении углублённой реабилитации, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова на конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы», передаёт РИА Новости.

Пандемия страшна для детей не смертностью, а нарастанием бремени болезни. Все дети, перенёсшие COVID-19, безусловно, даже в лёгкой и бессимптомной форме, нуждаются в реабилитации, для чего им нужна углублённая диспансеризация и межведомственное взаимодействие, —цитирует её агентство.

В России с июля 2021 года в России проводится бесплатная углублённая диспансеризация лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала, что пациенту, перенёсшему коронавирус, требуется длительное время для восстановления. Симптомы заболевания могут сохраняться до года. Для восстановления пациенту необходимо пройти углублённую диспансеризацию.

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