Врач заявил, что «йота»-штамм COVID-19 не представляет серьёзной угрозы

«Йота»-штамм коронавируса сейчас не представляет серьёзной угрозы для России. Об этом заявил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Штамм коронавирусной инфекции «йота» в настоящее время не представляет серьёзной угрозы. <...> На территории Российской Федерации он не обнаружен, — цитирует его агентство.

Он добавил, что этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «йота» выявлен в Нью-Йорке. Его летальность составляет до 82%, особенно в возрастном диапазоне cтарше 45 лет. По сравнению с другими мутациями он передаётся на 25% быcтрее. Новый штамм более патогенный, он может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.

В «Векторе» считают, что предпосылок к распространению нового штамма в России нет, поскольку «дельта»-штамм (индийский) вытесняет все другие варианты.