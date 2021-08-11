В «Векторе» рассказали о риске появления «йота»-штамма в России

Случаев заражения «йота»-штаммом COVID-19 в России не отмечено, и предпосылок к его распространению нет. Об этом ТАСС сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Наблюдение за вариантом «йота» ведётся с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста, — цитирует сообщение агентство.

В центре добавили, что «йота»-штамм выявляется преимущественно в США, где он составляет менее 1%. При этом предпосылок к распространению в России он не имеет, поскольку «дельта»-штамм (индийский) вытесняет все другие варианты.

Также специалисты считают, что имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта «йота» в сравнении с другими вариантами. Однако у варианта «йота» отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам.

Ранее сообщалось, что заражение «йота»-штаммом увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45–64 лет, 65–74 лет и старше 75 лет соответственно.