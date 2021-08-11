Выявлен на 82% более летальный штамм коронавируса «йота»

Новый штамм коронавируса «йота» выявлен в Нью-Йорке. Его летальность относительно других вариантов вируса выше на 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, сообщает URA.RU со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по медпрофилактике УрФО Сергея Токарева.

Медик ссылается на данные, опубликованные на портале репринтов MedRxiv. По сравнению с другими мутациями он передаётся на 25% быстрее. Новый штамм более патогенный, он может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.

Пока о новом штамме мало что известно, в частности, как поведёт себя мутация, добавляет генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Сказать что-то определённое можно будет лишь в течение времени, когда её доля начнёт очень быстро расти. Если растёт, значит есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов, — пояснил специалист.

На данный момент коронавирус будет активно мутировать в линиях штаммов «лямбда», «гамма» и «дельта».

«В Западном полушарии и, скорее всего, в Южной Америке будут идти ответвления от штамма „лямбда“. Возможно, в Бразилии — от штамма „гамма“, в нашей части света — от штамма „дельта“. Из них будут возникать производные штаммы», — предположил учёный.

Ранее учёные из Новой Зеландии оценили возможность полной победы над коронавирусной инфекцией. По их мнению, глобальное искоренение вируса возможно, хотя и в меньшей степени, чем вируса натуральной оспы.