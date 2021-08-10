Учёные оценили вероятность полной победы над COVID

Учёные из Новой Зеландии оценили возможность полной победы над коронавирусной инфекцией. По их мнению, глобальное искоренение вируса возможно, хотя и в меньшей степени, чем вируса натуральной оспы. Об этом говорится в журнале BMJ Global Health.

Специалисты изучили моменты, которые помогли победить оспу и полиомиелит, включая вакцины, а также несколько технических, социально-политических и экономических факторов. Всего были оценены 17 переменных по трёхбалльной системе, в том числе наличие безопасной и эффективной вакцины, пожизненный иммунитет, эффективность мер общественного здравоохранения, государственный контроль за сообщениями о распространении инфекции и другие. Средние баллы получились: 2,7 (43/48) — для оспы, 1,6 (28/51) — для коронавируса и 1,5 (26/51) — для полиомиелита.

Учёные пришли к выводу, что по сравнению с оспой и полиомиелитом есть технические проблемы для искоренения коронавируса. Речь идёт о плохом принятии вакцины общественностью и появлении новых штаммов заболевания. Сохранение коронавируса, по мнению специалистов, в резервуарах для животных также может помешать усилиям по искоренению инфекции.

Ранее испанские учёные выяснили, что антитела против других коронавирусов могут быть защитой против SARS-CoV-2. Данное исследование поддерживает теорию, согласно которой антитела против коронавирусов, вызывающих ОРВИ, могут обеспечить перекрёстный иммунитет против COVID-19.