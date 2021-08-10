Учёные оценили вероятность полной победы над COVID

Учёные из Новой Зеландии оценили возможность полной победы над коронавирусной инфекцией. По их мнению, глобальное искоренение вируса возможно, хотя и в меньшей степени, чем вируса натуральной оспы. Об этом говорится в журнале BMJ Global Health.
Специалисты
Учёные пришли к выводу, что по сравнению с оспой и полиомиелитом есть технические проблемы для искоренения коронавируса. Речь идёт о плохом принятии вакцины общественностью и появлении новых штаммов заболевания. Сохранение коронавируса, по мнению специалистов, в резервуарах для животных также может помешать усилиям по искоренению инфекции.
Ранее испанские учёные выяснили, что антитела против других коронавирусов могут быть защитой против SARS-CoV-2. Данное исследование поддерживает теорию, согласно которой антитела против коронавирусов, вызывающих ОРВИ, могут обеспечить перекрёстный иммунитет против COVID-19.