Учёные нашли у человека новую защиту от коронавируса

Антитела против других коронавирусов могут быть защитой против SARS-CoV-2, выяснили испанские учёные. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

В нём приняли участие 578 работников Клинической больницы Барселоны, у которых изучали уровень и тип антител к шести различным антигенам коронавируса SARS-CoV-2, а также к тем коронавирусам, которые вызывают у человека только ОРВИ.

Оказалось, что большое число переболевших заразились в начале пандемии. Число участников с антителами к SARS-CoV-2 составило 16,4%, при этом количество антител оставалось постоянным или даже вырастало.

Исследование испанских учёных поддерживает теорию, согласно которой антитела против коронавирусов, вызывающих ОРВИ, могут обеспечить перекрёстный иммунитет против COVID-19.

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер высказал мнение, что коронавирусная инфекция станет «принципиально иным заболеванием». Вирус может превратиться в ещё одну причину простуды. Профессор убеждён, что инфекционное заболевание никуда не денется, но вакцины осложнят его распространение. Хантер не исключает, что штамм «дельта» может стать конечной точкой вируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что только вакцинация может защитить человека от мутаций коронавируса. По её словам, мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции, некоторые из них вызывают озабоченность.