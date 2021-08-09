Назван единственный способ защитить человека от мутаций COVID-19

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Только вакцинация способна защитить человека от мутаций коронавируса. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии, — цитирует её издание.

Вуйнович добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслeживает новые разновидности инфекции. Некоторые из них вызывают озабоченность.

Сейчас, по её словам, организация следит, «выталкивает» ли штамм «лямбдa» «дельта»-вариант, отметив что последний уже вытеснил вид «альфа».

Ранее Вуйнович заявила, что мутации коронавируса не позволяют делать достоверных прогнозов о сроках окончания пандемии, которые во многом зависят от скорости достижения коллективного иммунитета.