Врач рассказала о распространенной ошибке при помощи больным эпилепсией Врач Нечаева: при эпилептическом припадке больному нельзя разжимать зубы

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Широко бытует мнение, что при эпилептическом приступе больному необходимо вставить между челюстями какой-либо предмет — ложку, свернутый в трубку журнал и так далее, — но это неправильно, рассказала в беседе с РИАМО врач скорой помощи Елена Нечаева. По ее словам, подобные действия могут только навредить.

Доказано, что такие действия приносят больному больше вреда: ломаются зубы, появляются травмы горла, иногда даже обструкция трахеи, бронхов, когда хрупкие предметы перекусываются или перещелкиваются челюстью, — подчеркнула Нечаева.

Врач также рассказала, что во время припадка не надо пытаться изо всех сил раскрывать пациенту челюсти. Нужно просто держать его за руки и ноги в положении на боку, слегка придерживая голову, чтобы его язык не западал в глотку. В этом положении больного необходимо удерживать и после окончания судорог, до восстановления полного сознания.

Медик отметила, что риск припадка у больных эпилепсией повышается при нахождении их в душном помещении. В этом случае нужно максимально быстро постараться вывести человека на свежий воздух, уложить на бок на любую поверхность, избегая при этом его опрокидывания.

Ранее терапевт Ксения Иванова рассказала, что теряющего сознание человека следует подхватить и аккуратно положить на бок, чтобы язык не запал, а пациент не захлебнулся рвотными массами в случае приступа эпилепсии. Также на нем необходимо расстегнуть одежду.