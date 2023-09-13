Врач объяснила, кому противопоказана йога Врач Уланкина: йога со стоянием на гвоздях противопоказана при беременности

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Хотя йога и считается оздоровительной практикой, в ряде случаев она может быть опасна для здоровья, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гинеколог кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. По ее словам, одним из потенциально опасных видов йоги, набирающим сегодня популярность, является гвоздестояние, считающееся одной из форм иглоукалывания. Эта практика противопоказана при беременности и проблемах с сердцем, подчеркнула специалист.

Адепты гвоздестояния уверяют, что воздействие на определенные точки на стопе приводит к оздоровлению всего организма. Научно это пока не доказано, зато известны противопоказания, при которых на доску вставать нельзя, — это прежде всего беременность, онкологические заболевания, высокое артериальное давление, психические заболевания, проблемы с сердцем, — рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, многие люди начинают изучать и практиковать различные асаны уже в зрелом возрасте без достаточной физической подготовки. Это чревато серьезными травмами мышц и сухожилий. Так, одна из базовых поз хатха-йоги — «собака мордой вниз» — считается одной из самых безопасных и простых в исполнении. Однако эта асана противопоказана людям с повышенным артериальным давлением, некомпенсированной травмой шейного отдела позвоночника, отслоением сетчатки, глаукомой и микроинсультом в анамнезе.

Также врач рассказала, что асану «сарвангасана» нельзя выполнять при заболеваниях щитовидной железы, повышенном внутричерепном давлении и патологиях сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что в этой позе основная нагрузка должна ложиться на плечи, однако при неправильном выполнении давление приходится на шею, что может негативно повлиять на самочувствие человека.

У каждой позы в йоге есть свои противопоказания. Если инструктор не говорит о них, значит, он не заботится о здоровье своих подопечных, — подчеркнула Уланкина.

Ранее преподаватель кафедры физкультуры ГУУ Ирина Меркулова посоветовала выполнять дыхательные упражнения, чтобы утром привести тело в тонус. Она отметила, что следует вдохнуть через нос, ненадолго задержать дыхание и выдохнуть через рот. Повторить упражнение нужно несколько раз, оно поможет улучшить кровообращение.