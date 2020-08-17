Врач рассказал, как лечат от коронавируса в Крыму

https://static.news.ru/photo/fa96dae2-e098-11ea-a65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Россияне из-за отсутствия возможности поехать отдыхать во многие страны из-за пандемии COVID-19 выбирают для отдыха крымские курорты. Однако на полуострове сейчас тоже действуют меры профилактики, а организация здравоохранения в республике является важным вопросом. О том, как ведут борьбу с коронавирусом в республике и следят за безопасностью туристов рассказал заместитель министра здравоохранения республики Георгий Кравец.

По его словам, в этом году во всех регионах сложилась непростая ситуация, а медучреждения оказались не готовы к пандемии. Но, по словам Кравеца, сейчас ситуация изменилась.

В Республике Крым для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развёрнуто 956 коек в восьми лечебных учреждениях, для лечения пациентов с пневмонией — 400 коек в 21 учреждении. Кроме того, предусмотрено ещё 956 резервных коек для лечения заболевших коронавирусом, — сказал замминистра здравоохранения в интервью «Радио 1».

При этом Кравец отметил, что по данным межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю, число заболевших на полуострове увеличилось. Однако республика обеспечена медицинскими кадрами для решения этих проблем.

Для лечения пациентов, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, подготовлено достаточное количество медицинских специалистов. Работа по формированию резерва врачей и среднего медицинского персонала ведётся на постоянной основе, — заверил Кравец.

Для врачей, которые решат приехать на работу в Крым предусмотрены меры социальной поддержки. В их число входят и региональные доплаты медицинским работникам по перечню наиболее дефицитных специальностей. Тем медикам, которые приедут работать в сельскую местность, оплатят и коммунальные услуги.

Врачам (кроме участников программы «Земский доктор» и специалистов, прошедших подготовку по целевому договору), которые приехали работать в другой город, компенсируют затраты на аренду жилья (в городах с населением до 50 тысяч — в размере до 20 тысяч рублей, с населением более 50 тысяч — до 30 тысяч рублей), — пообещал замминистра здравоохранения Крыма.

На дому лечатся 12 пациентов, а в стационарах находятся 744 заболевших. При этом на изоляции в обсерваторах сейчас 1162 человека. При этом для жителей Республики Крым и жителей других российских регионов сейчас действуют равные условия для лечения при госпитализации с коронавирусом Для граждан из других регионов, которых нужно изолировать, за здоровьем которых непосредственно должны следить медики, предусмотрена возможность размещения в обсерваторе.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты рассказали, что делать вернувшимся из Турции туристам.