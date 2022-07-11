Врач рассказал, как часто нужно стирать полотенца Доктор Бергман рассказал о необходимости стирать полотенца не реже раза в неделю

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал о необходимости стирать полотенца как можно чаще. По его словам, влага, которую человек оставляет на них, способна вырабатывать различные бактерии, вирусы и плесень.

Кроме этого он уточняет, что мертвые клетки, которые человек оставляет на полотенце, при повторном использовании возвращаются обратно.

Влажные полотенца являются рассадниками бактерий, дрожжей, плесени и вирусов. Также после принятия ванны на теле остаются миллионы — именно миллионы — мертвых клеток кожи, которые потом переносятся на полотенце и возвращаются обратно на тело, — уточняет специалист.

По его мнению, полотенца следует стирать не реже раза в неделю, в зависимости от интенсивности использования. Помимо этого влияет и назначение материала для просушки — полотенца для лица следует менять чаще, а для тела — реже.

Также Бергман советует сушить полотенца на специальных вешалках, а не на крючках, поскольку этот процесс займет гораздо меньше времени, в результате чего значительно снизится риск возникновения бактерий.

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