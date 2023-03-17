Врач рассказал, как брокколи помогает онкопациентам Диетолог Ковальков: брокколи имеет свойство блокировать метастазирование у онкопациентов

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Томатная паста и брокколи могут способствовать выздоровлению человека со злокачественной опухолью и блокировать образование метастазов, заявил в подкасте NEWS.ru диетолог Алексей Ковальков. Такое свойство продуктов связано с содержащимся в них веществом — лейкопеном.

Самое продуктивное, которое я назначаю практически всем пациентам, это брокколи. В ней содержится много различных индолов, которые блокируют в том числе метастазирование. Есть такое вещество — лейкопены, они содержатся в томатах, но больше всего их в томатной пасте. Две-три ложки томатной пасты в день при условии, что желудок позволяет, тоже идеально, — заявил доктор.

Также Ковальков посоветовал пациентам бортевой мед (мед диких пчел), в котором тоже нашли определенное вещество, препятствующее развитию некоторых видов онкологии. Врач советует пациентам пить два литра воды, а при опухолях в половых органах употреблять неконцентрированный клюквенный морс.

Доктор также советовал онкопациентам не питаться молочными продуктами, поскольку они могут способствовать росту опухолей, связанных с мышечными тканями. Ковальков пояснял, что раковые клетки есть у каждого человека. В день в организме их откладывается более 10 тысяч, но иммунитет эти клетки уничтожает. В случае сбоя в защитной системе организма клетки могут начать разрастаться.