«Стимулирует опухоли»: диетолог предупредил онкопациентов о вреде молока Диетолог Ковальков: мышечные опухоли могут разрастаться из-за молочных продуктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентам со злокачественными опухолями лучше отказаться от употребления молочных продуктов, заявил в подкасте NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Особенно это касается диагнозов, связанных с поражением мышечных тканей, — таких как рак матки или простаты. Состав молочных продуктов способствует разрастанию этих новообразований.

Рак предстательной железы часто дает метастазы в легкие — это самое любимое его место. <...> А любой рак, имеющий в своей основе мышечную ткань, рак матки или рак предстательной железы, они все стимулируются соматотропным гормоном. [Опухоли] на нем как дрожжи растут. А в молоке есть соматотропный гормон, там есть вещества, которые стимулируют подъем инсулина, а соматотропный гормон стимулирует эти опухоли, — заявил доктор.

Также Ковальков объяснял, что любые раковые клетки вовсе не обязательно приводят к развитию опухолевого заболевания. Ежедневно в организме человека зарождаются тысячи таких клеток, но подавляющее большинство из них либо уничтожаются иммунитетом, либо инкапсулируются и становятся безопасными для организма на долгое время. Разрастание опухоли может начаться только в случаях, когда иммунитет дает сбой.