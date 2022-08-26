Врач предупредила об опасности переедания арбуза Врач Королева: переедание арбуза может вызвать приступ мочекаменной болезни

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Переедание арбуза может привести к повышению уровня сахара в крови, вздутию живота, а также вызвать приступ мочекаменной болезни, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и метаболическими нарушениями лучше воздержаться от употребления арбуза, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

На объем поступающего продукта может также среагировать кишечник: если у человека большое количество грибов в кишечнике, то брожение не может не сказаться на его состоянии. Будет выраженный дискомфорт в виде вздутия, — пояснила врач.

Специалист подчеркнула, что если в мочевыводящих протоках есть камни, то при злоупотреблении арбузом они могут начать двигаться. Скорее всего, понадобится медицинская помощь.

Королева посоветовала употреблять не более 300 граммов мякоти свежего арбуза в день, чтобы не испытывать проблем со здоровьем.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что людям с сердечной и почечной недостаточностью следует воздержаться от употребления арбуза. Эксперт пояснил, что арбуз состоит на 90–95% из воды, а людям, которые должны контролировать потребление воды, его есть нельзя. Кроме того, фруктоза в арбузе очень быстро усваивается организмом, что может стать причиной появления лишнего веса.