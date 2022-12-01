Врач предостерегла от пользования массажными креслами Врач Тюльпина: пользоваться массажным креслом нельзя детям и людям с онкологией

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Пользоваться массажными креслами нельзя маленьким детям, беременным, а также пожилым людям с онкологией, заявила в разговоре с «Москвой 24» врач-терапевт Елена Тюльпина. Она пояснила, что при онкологии физиотерапевтическое воздействие усиливает кровоток, а значит, улучшается питание ткани, в том числе и опухолевой. В результате процесс ее разрастания может усилиться.

Во время массажа значительно усиливается кровообращение в органах и тканях, улучшается их питание. Но из-за этого прогрессирует и воспаление, а течение патологического процесса ухудшается, — сказала она.

Для людей старше 70 лет массаж в кресле может привести к травмам, поскольку в пожилом возрасте часто наблюдаются проблемы с хрупкостью костей. Также врач предостерегла от подобного массажа людей с заболеваниями сосудов: варикозным расширением вен, атеросклерозом и повышенным тромбообразованием. По ее словам, если есть тромбы, то он может спровоцировать их отрыв.

Кроме того, из-за особенностей конструкции сидеть в таких креслах запрещено детям до 10 лет и ростом ниже 150 сантиметров. Также она не рекомендует делать такой массаж беременным.

В этот период массаж разрешен только с исключением определенных зон, которые определяют акушер-гинеколог и невролог во время консультации. Плюс техника при этом должна быть менее интенсивной, чем обычно. Механический прибор соблюсти эти требования не может, — добавила Тюльпина.

Ранее персональный тренер-нутрициолог Елена Новикова рассказала, что массаж способен «существенно улучшить состояние пациента» с грыжей позвоночника, так как во время процедуры позвоночник растягивается, в результате чего сдавливание нервных окончаний прекращается. Она подчеркнула, что результат становится заметен после первого сеанса.