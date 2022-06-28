Тренер-нутрициолог рассказала о пользе массажа при грыже позвоночника Тренер-нутрициолог Новикова заявила о пользе массажа при грыже позвоночника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массаж способен «существенно улучшить состояние пациента» с грыжей позвоночника, так как во время процедуры позвоночник растягивается, в результате чего сдавливание нервных окончаний прекращается, рассказала NEWS.ru персональный тренер-нутрициолог Елена Новикова. Она подчеркнула, что результат становится заметен после первого сеанса.

Массаж снимает мышечные спазмы, расслабляет, уменьшает ощущение усталости. При грыже процедура улучшает кровоснабжение, повышая эффективность консервативной терапии, соответственно, и восстановление тканей. Массаж также улучшает питание межпозвоночных дисков и обеспечивает выведение молочной кислоты, являющейся причиной появления мышечной боли. К тому же правильно проведенная процедура может замедлить дальнейшее развитие грыжи. Благодаря воздействию на опорно-двигательный аппарат улучшается его гибкость и выравнивается осанка, — добавила Новикова.

Тем не менее она отметила, что массаж категорически противопоказан, если грыжа достигла «острой» формы, так как это причинит непоправимый вред здоровью. Новикова подчеркнула, что от процедуры нужно отказаться, если в области грыжевого выпячивания имеются сильные болевые ощущения.

Самая распространённая причина болей в спине — это остеохондроз, при котором грыжа давит на нервы и провоцирует болевые ощущения, пояснил ортопед-травматолог Александр Очерет. Также боль в спине может быть вызвана холециститом, плевритом или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее геронтолог Владимир Хавинсон заявил, что при болях в пояснице гражданам стоит следовать «золотому правилу» — немедленно обратиться к врачу. Не нужно заниматься самолечением, выполняя рекомендации из интернета. Он посоветовал обратиться к терапевту, травматологу, урологу, а пожилым людям — к гериатру.