Врач предостерег от коротких поездок в жаркие страны зимой Врач Белан предупредил о рисках акклиматизации при коротких поездках в жаркие страны зимой

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Короткие поездки в жаркие страны зимой могут быть опасны из-за рисков акклиматизации, на которую уходит от трех до шести дней, предупредил врач-терапевт Кирилл Белан. Он рассказал «Газете.Ru», что организм будет находиться в состоянии стресса из-за резких и частых изменений температуры, влажности и давления.

Окружающие условия меняются, а организму необходимо в новой среде обеспечить работу всех систем. Такие изменения создают дополнительную нагрузку и требуют времени, поэтому не всегда проходят гладко, — предостерег специалист.

По словам врача, из-за акклиматизации могут начаться головные боли, слабость, изменения артериального давления и пульса, нарушения в работе пищеварения. Чтобы облегчить симптомы из-за резкой смены климата, следует пить много воды, избегать излишних физических нагрузок, не находиться долго на открытом солнце и отказаться от алкоголя и местных блюд.

Хуже всего переносят новые климатические условия люди с хроническими заболеваниями, нутритивными дефицитами, астенизацией. Если ваши отношения с путешествиями складываются непросто, важно понять причину и исключить предрасполагающие факторы, проконсультировавшись с врачом, — заключил Белан.

Невролог Сергей Длин ранее посоветовал за два — четыре дня до отъезда перейти на режим страны, в которую предстоит поехать. По мнению врача, это поможет легче пережить акклиматизацию.