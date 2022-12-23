Невролог объяснил, как легче пережить акклиматизацию Невролог Длин: употребление зеленых овощей и обильное питье облегчат акклиматизацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы легче пережить акклиматизацию, важно за два-четыре дня до переходить на режим страны, в которую предстоит поехать, рассказал «Москва 24» невролог Сергей Длин. Также он посоветовал питаться более легкой пищей с добавлением в рацион богатых клетчаткой и витаминами зеленых овощей. Для лучшего привыкания к новому часовому поясу и климату эксперт порекомендовал пить больше жидкости, но не употреблять алкоголь.

Следует вести не стрессовый, а более размеренный образ жизни, с питанием, в котором превалирует легкая пища. Овощи лучше есть зеленые, потому что они содержат большое количество клетчатки, много микронутриентов и витаминов <...> Желательно ограничить прием алкоголя, потому что он будет нарушать работу сердечно-сосудистой системы, негативно влиять и на нервную систему, вызывая еще большее перенапряжение организма, — посоветовал Длин.

Для мягкой адаптации к жаркому климату невролог посоветовал избегать попадания под прямые солнечные лучи в период с 12 до 16 часов. Также врач добавил, что акклиматизация может протекать тяжелее у людей с хроническими заболеваниями, так как их организм и без того находится в постоянном состоянии стресса.

Невролог Айшат Юнусова ранее рассказала, что мерзнущие руки и ноги могут свидетельствовать о дефиците железа в организме, который провоцирует гипоксию. По ее словам, холодные конечности могут быть и при сердечной недостаточности или при патологиях щитовидной железы. В последнем случае также могут опухать веки и лицо, а из-за нарушения терморегуляции холод может ощущаться по всему телу.