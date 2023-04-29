Врач объяснила, почему люди просыпаются с чувством тревоги Сомнолог Черкасова: люди просыпаются с тревогой из-за бессонницы

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Люди могут просыпаться с чувством тревоги по разным причинам, в первую очередь это связано с физиологией и бессонницей, рассказала NEWS.ru врач-сомнолог София Черкасова. По ее словам, иногда человек просыпается в стадии быстрого сна, когда ему снятся сновидения, а мозг перерабатывает информацию.

В этот период в организме происходит вегетативная буря, то есть повышается артериальное давление, учащается дыхание. Если человек проснулся в этой стадии и что-то его разбудило, то он может ощущать сердцебиение, чувство тревожности и беспокойство, но это физиологический момент, — объяснила Черкасова.

Совсем другое дело, когда речь идет о бессоннице, поскольку в этом случае наблюдается гипервозбуждение головного мозга.

На этом фоне человек может просыпаться с чувством тревоги и беспокойства, это может вызывать сильное волнение, — добавила Черкасова.

Ранее врач-невролог Антон Тихоновский сообщил, что недосып может привести к опасным последствиям, в том числе повлиять на развитие инсультов и инфарктов. По словам специалиста, в первую очередь недосып влияет на когнитивные функции организма, снижает работоспособность и вызывает эмоциональные нарушения.