Врач объяснила, кому могут отказать в прививке от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d25af57c-36ba-11eb-8341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главврач поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала, по какой причине гражданина могут отказаться вакцинировать.

По её словам, требования такие же, как и к введению других иммунобиологических препаратов: перед процедурой врач осматривает пациента, расспрашивает о наличии ряда заболеваний, в том числе онкологических, так как человек, проходящий химиотерапию, не может прививаться.

Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания. Мы предложим данному человеку сначала выздороветь, а потом к нам прийти, — отметила она.

Шиндряева подчеркнула, что откажут при наличии вышеупомянутых противопоказаний даже тем, кто входит в группу первоочерёдного вакцинирования — медработникам, сотрудникам соцслужб и педагогам.

Также тем, кто недавно поставил вакцину от другой инфекции, необходимо выждать две — четыре недели и только потом идти на процедуру.

Врач уточнила, что медработники придерживаются инструкции производителя, указанной на препарате.

Сейчас по показаниям тем, которые нам диктует инструкция по применению данного препарата, — эта вакцина может вводиться гражданам от 18 до 60 лет, поэтому мы действуем строго по той инструкции, которая есть, — отметила она.

Однако, добавила Шиндряева, когда появятся расширенные показания и изменится возрастной порог, врачи смогут вакцинировать целые семьи.

Комментируя рекомендацию отказывать в прививке беременным и кормящим женщинам, врач пояснила, что это стандартные инструкции к применению иммунобиологических препаратов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для работников образования, здравоохранения и сотрудников городских социальных служб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые часы на процедуру записалось пять тысяч человек, передавал NEWS.ru. Прививочные пункты в столице заработают 5 декабря. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что к концу следующей недели массовую вакцинацию начнут во всех регионах.