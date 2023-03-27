Врач объяснила, как избежать обострения гастрита весной Гастроэнтеролог Ужевко: здоровый образ жизни и диета помогут избежать обострения гастрита весной

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Избежать обострения хронического гастрита весной помогут здоровый образ жизни и диета, рассказала aif.ru гастроэнтеролог Светлана Ужевко. Она призвала исключить из рациона жирное, жареное, острое, соленое и копченое, а также отказаться от кофе и газировки. Помимо этого, она посоветовала отказаться от вредных привычек. Врач подчеркнула, что пациентам с хроническим гастритом следует регулярно проходить медосмотры, чтобы специалисты могли вовремя обнаружить и отреагировать на изменения в желудочно-кишечном тракте и предотвратить развитие патологий.

Ужевко рассказала, что причинами обострения хронического гастрита весной могут стать нехватка витаминов и снижение иммунитета. Также в весенний период меняется режим дня, что вводит организм в стрессовое состояние и способствует ослаблению его защитных механизмов. Более того, весной меняется рацион, поскольку люди начинают есть больше овощей, которые содержат грубую клетчатку, способную раздражать слизистую желудка, пояснила врач. Она заключила, что обострения хронического гастрита протекают с определенной периодичностью, которую возможно отследить и проконтролировать с помощью медикаментов.

Врач Татьяна Овсянникова ранее рассказала, что регулярные обследования и своевременное лечение помогут избежать весной обострений хронических заболеваний. Она уточнила, что из-за изменений в природе у многих в организме становится меньше витаминов. Избежать этого помогут питание по часам, налаженный режим сна и прогулки на свежем воздухе. Профилактикой аллергии на пыль и цветение эксперт посоветовала начинать заниматься еще зимой под присмотром врачей.