Врач объяснила, как предотвратить обострение хронических заболеваний весной Врач Овсянникова: регулярные обследования помогут предотвратить обострение заболеваний весной

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Регулярные обследования и своевременное лечение помогут не страдать обострениями хронических заболеваний весной, рассказала «МК в Новосибирске» врач Татьяна Овсянникова. Она уточнила, что изменения в природе отражаются в первую очередь на желудочно-кишечном тракте, а предотвратить это поможет питание по часам, налаженный режим сна и прогулки на свежем воздухе. Профилактикой аллергии на пыль и цветение эксперт посоветовала заниматься зимой под присмотром врачей.

Чтобы не страдать обострениями, необходимо регулярно проходить обследования и, если необходимо, своевременное лечение, — уточнила Овсянникова.

Врач отметила, что предотвратить болезни мочеполовой системы поможет фитотерапия, а также соблюдение гигиены и употребление достаточного количества жидкости и витамина С. Больным артритом и остеохондрозом весной следует избегать переохлаждения, ограничить употребление алкоголя и не поднимать тяжести, а также избегать контактов с больными респираторными инфекциями, добавила эксперт.

Терапевт Елена Попова ранее рассказала, что весной обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта. Эксперт уточнила, что речь идет о хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и язве двенадцатиперстной кишки. По ее словам, это происходит из-за ослабленного иммунитета, нехватки витаминов и стрессов. Она пояснила, что из-за питания весна для организма является переходным периодом.