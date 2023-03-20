Названы причины обострения хронических заболеваний весной Терапевт Попова: весной обостряются хронические заболевания ЖКТ из-за нехватки витаминов

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Врач терапевт Елена Попова рассказала RT, что в весной обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта. Эксперт уточнила, что речь идет о хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и язве двенадцатиперстной кишки. По ее словам, это происходит из-за ослабленного иммунитета, нехватки витаминов и стрессов. Она пояснила, что весна для организма является переходным периодом из-за питания.

Обычно в весенне-осенний период обостряется несколько основных хронических заболеваний. Во-первых, это заболевания желудочно-кишечного тракта: хронические гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь желудка и язва двенадцатиперстной кишки. Это происходит по разным причинам: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы, — сказала Попова.

Она добавила, что многие перед пляжным сезоном подвергают свое тело строгим диетам, которые приводят к дисбалансу полезных элементов в организме. Специалист также напомнила про весеннее цветение, которое приводит к обострению респираторных воспалений и аллергий.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.