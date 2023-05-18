Врач объяснил, что может привести к разрыву мочевого пузыря Врач Банный предупредил об опасности разрыва мочевого пузыря из-за сильного ушиба

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Разрыв мочевого пузыря может произойти из-за сильного ушиба этого органа, например из-за падения с высоты, предупредил акушер-гинеколог Денис Банный. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что основными симптомами являются примесь крови в моче, сильная боль внизу живота, головокружение и неприятные ощущения во время мочеиспускания.

К разрыву может привести сильный ушиб этого органа, например из-за удара или падения с высоты. Основные симптомы разрыва мочевого пузыря: невыносимая боль внизу живота, примеси крови в моче, боль во время мочеиспускания, потливость, головокружение, учащенный пульс и спутанность сознания, — отметил специалист.

По словам врача, популярное мнение о том, что к разрыву может привести вынужденное удержание мочи, является не более чем мифом. Банный пояснил, что разовое удержание не должно вызывать осложнений, но если делать так постоянно, появляется риск развития инфекций мочеполовых путей из-за размножения в жидкости бактерий. Кроме того, это может привести к недержанию. Это связано с тем, что стенки мочевого пузыря со временем могут утратить эластичность и не смогут удерживать жидкость. Он пояснил, что взрослый человек в среднем посещает туалет не чаще одного раза ночью и от четырех до восьми раз в день. Банный предупредил, что также из-за перенапряжения мышц мочевого пузыря может появиться боль в области почек.

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