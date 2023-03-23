Уролог перечислил причины развития рака простаты Уролог Смерницкий: наследственность может повысить риск развития рака простаты в 10 раз

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В большинстве случаев рак простаты встречается в пожилых мужчин старше 60 лет, рассказал «Газете.Ru» уролог Андрей Смерницкий. При этом наследственная предрасположенность способна повысить риск развития этого заболевания в десять раз. Помимо того, фактором предрасположенности может стать дисбаланс половых гормонов. Врач пояснил, что в группу риска попадают люди с ожирением и афроамериканцы.

В 70% случаев рак предстательной железы встречается у пожилых мужчин старше 60 лет. У мужчин старше 40 лет данное заболевание, как правило, связано с наследственной предрасположенностью. Если у кого-либо из родственников был рак простаты, то риск заболеть повышается в десять раз, — пояснил Смерницкий.

Уролог добавил, что причиной рака простаты, мочевого пузыря и полового члена могут стать онкогенные виды вируса папилломы человека. Эксперт предупредил, что все мужчины после 40 лет должны знать уровень своего простатоспецифического антигена крови (ПСА).

Уролог-андролог Артур Богатырев ранее рассказал, что гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, негативно влияет на здоровье мужчины, повышая риски развития простатита и снижения потенции. Эксперт пояснил, что при сидячем образе жизни нарушается циркуляция крови в области малого таза. Еще одной проблемой, по словам специалиста, является то, что зона паха у мужчин чувствительна к высоким температурам, которая приводит к ухудшению качества сперматозоидов и снижению выработки тестостерона.