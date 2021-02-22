Врач назвала способы измерить давление без тонометра

https://static.news.ru/photo/f22eb6da-758b-11eb-90c9-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-терапевт «СМ-Клиники» Анастасия Атаман заявила, что когда под рукой нет тонометра, измерить артериальное давление (АД) можно используя достижения современной техники и медицины, в том числе, специальные приложения для смартфона.

Наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления — это ориентир по пульсу. Для проведения данной процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером, — пояснила врач в беседе с агентством ПРАЙМ.

Она считает, знать параметры своего артериального давления следует даже тем, кто не жалуется на здоровье. В течение суток АД меняется. Это зависит от функциональной активности сердца. Медики называют это «рабочим» показателем кровяного состояния. АД 120/80 мм ртутного столба считается в границах нормы.

Каждому здоровому человеку необходимо контролировать своё давление хотя бы раз в месяц, — заключила терапевт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские эксперты рассказали, как можно снизить артериальное давление без использования лекарств. Они назвали несколько способов. Первым способом является контроль веса. Научно доказано, что избыточный вес может помешать нормальному сну, что в свою очередь может вызвать повышение артериального давления. Также специалисты рекомендуют придерживаться определённой диеты.