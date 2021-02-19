Эксперты назвали способы снизить артериальное давление без таблеток

Американские эксперты рассказали, как можно снизить артериальное давление без использования лекарств. Они назвали четыре способа.
Первым способом является контроль веса. Научно доказано, что избыточный вес может помешать нормальному сну, что в свою очередь может вызвать повышение артериального давления.
Также специалисты рекомендуют придерживаться определённой диеты. Так в рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, а также нежирных молочных продуктов. Кроме того, необходимо сократить употребление продуктов, содержащих насыщенные жиры и холестерин. Помимо этого, стоит снизить употребление соли, так как в ней содержится натрий, повышающий давление.
Даже небольшое снижение этих компонентов улучшит состояние вашего сердца и снизит артериальное давление примерно на 5–6 мм рт.ст. в случае гипертонии, — уточнили эксперты.
Во-вторых, следует заниматься физическими упражнениями примерно по полчаса в день. Нелишним будет добавить и силовые тренировки два раза в неделю. Эксперты рекомендуют кататься на велосипеде, бегать или же заняться плаванием.
В-третьих, специалисты призывают отказаться от употребления табака и алкоголя, а также сократить употребление кофеина. Влияние кофе ещё не до конца изучено, однако он может повышать артериальное давление до 10 мм рт. ст.
В заключении специалисты рекомендуют не допускать того, чтобы периодический стресс перерос в хронический. Они советуют составлять расписание, не нервничать по пустякам и научиться говорить «нет», когда это необходимо,
Ранее NEWS.ru писал, что вернуть похищенный гаджет в мире передовых технологий не так уж трудно. Во всех современных телефонах есть специальные программы-трекеры, которые позволяют отслеживать местоположение устройства. По словам партнёра и директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, в операционных системах Аndroid и iOS, на которых работает большинство гаджетов в мире, есть уже «вшитые» приложения, благодаря которым жертва вора может посмотреть, где её телефон включали в последний раз.